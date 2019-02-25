Регионы РФ объяснили отставание в реформе мусорной отрасли неготовностью инфраструктуры

ТАСС, 25 февраля. Семь регионов РФ, отложивших переход на новую систему обращения с мусором до января 2020 года, объяснили это отсутствием вблизи доступных полигонов, необходимостью строить новые объекты отрасли, неготовностью правовой базы или расторжением контрактов с региональными операторами, еще два опровергли данные об отставании. ТАСС опросил представителей власти всех этих девяти субъектов и предложил экспертам оценить их аргументы.
Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сделать рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.
По сведениям ассоциации операторов в области обращения с отходами "Чистая страна", как минимум девять регионов РФ отложили реформу до 2020 года, чтобы запустить ее без сбоев: Владимирская область, Еврейская автономная область (ЕАО), Забайкальский край, Курганская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Омская область, Приморский край, Республика Марий Эл и Хабаровский край.
Из девяти запрошенных ТАСС регионов только три четко ответили, как будет рассчитываться стоимость услуги вывоза мусора для жителей (исходя из площади или числа людей) после перехода на новую систему. Только два региона подтвердили, что предусмотрели внедрение раздельного сбора коммунальных отходов.
Марий Эл и Омск реформу проводят
В правительстве Марий Эл ТАСС сообщили, что уже перешли на новую систему. "Вся нормативная правовая база, необходимая для перехода Республики Марий Эл на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), разработана и утверждена, основные мероприятия осуществлялись в соответствии с дорожной картой, утвержденной главой республики Александром Евстифеевым от 23 января 2018 года", - сообщили в правительстве.
Представитель правительства отметил, что территория региона поделена на два кластера, в каждом из которых работает свой региональный оператор. Соглашения с ними были заключены в апреле 2018 года и продолжают действовать.
Аналогично данные об отсрочке реформы до 2020 года назвал неверными и глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. "Информация не соответствует действительности. Контракт с победившим в конкурсе единым региональным оператором в Омской области действует. Подготовка к запуску новой системы обращения с ТКО идет в соответствии с дорожной картой, предоставленной региональным правительством в Минприроды РФ", - сказал он ТАСС.
В Омской области тендер на обслуживание региона выиграла компания "Магнит". В ее пресс-службе журналистам ранее сообщили, что реформа была сдвинута на весну 2019 года, чтобы создать комплексную систему по обращению с отходами.
Проработка схем обращения и маршрутов
Власти Приморского края сдвинули реформу на 2020 год, чтобы переработать схему обращения с отходами. "Одна из главных задач - скорректировать схему вывоза и утилизацию ТКО, чтобы не пришлось возить мусор за 300-400 км. Сейчас практически закончена ее корректировка, она должна оптимизировать маршрутизацию отходов в городах и районах края", - сообщила ТАСС директор краевого департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Пархоменко.
Она добавила, что проблему вывоза мусора из удаленных поселений планируют решить за счет мобильных комплексов обезвреживания. Их будет 12 там, где расстояние до ближайшей свалки составляет 80 и более км. Она не разъяснила, по какой технологии будут обезвреживаться отходы на мобильных комплексах.
На схожую проблему указали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Хабаровского края. "Одной из причин, по которой регион воспользовался возможностью отложить переход на новую систему обращения с отходами, стало отсутствие законных полигонов для захоронения отходов. В крае всего два таких полигона - в Советской Гавани и в поселке Сита в районе имени Лазо", - пояснили в министерстве.
За предстоящий год власти Хабаровского края планируют узаконить свалки в большинстве районов региона и решить, как будет рассчитываться стоимость услуги для населения.
Поиски оператора и неготовность инфраструктуры
Во Владимирской области единый регоператор "Владэкотехпром" не смог определить себе подрядчиков на вывоз мусора: региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) трижды отменяло объявленные им тендеры, в итоге соглашение с компанией было расторгнуто в декабре 2018 года, и теперь региону предстоит провести конкурс на регионального оператора заново. "В течение 2019 года будет проводиться работа по переходу региона к осуществлению деятельности по обращению с ТКО региональными операторами. Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2019 года", - сообщили ТАСС в правительстве области.
Также контракт с региональным оператором "Трансдорпроект" был разорван в НАО. "В установленные сроки компания не смогла представить экономически обоснованный тариф и не выполнила своих обязательств, соглашение с ней было расторгнуто в декабре 2018 года. Одна из причин - они увидели нашу сложность логистическую, отсутствие инфраструктуры на территории населенных пунктов: порядка 90% населенных пунктов не соответствуют нормам, нет ни полигонов, ни мест размещения, нет контейнерных площадок", - рассказал ТАСС председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления окружного собрания депутатов Александр Чурсанов.
В департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО ТАСС сообщили, что повторный конкурс на отбор регоператоров пройдет в мае 2019 года. К этому моменту власти рассчитывают скорректировать территориальную схему обращения с отходами (будут два кластера вместо одного) и законодательно закрепить возможность вывозить мусор с территории округа в Архангельскую область и Республику Коми.
Контракт с региональным оператором был расторгнут и в ЕАО, сообщили ТАСС в правительстве региона. "В связи с отсутствием инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с ТКО в ЕАО по инициативе регионального оператора соглашение расторгнуто 28 декабря 2018 года. Переход на новую систему обращения с отходами запланирован с 01 января 2020 года", - пояснили в правительстве.
Как сообщил ТАСС врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, еще один год на внедрение новой системы необходим региону, чтобы решить финансовые, инфраструктурные и понятийные сложности. Глава региона отметил, что ему "понятен вариант, при котором отходы очень тщательно сортируются и у каждого есть дальнейшая судьба" и "отходы несут рубль тому, кто вложил в мусороперерабатывающие заводы, и этот рубль уже не платит население, а возвращает экономика".
На неготовность инфраструктуры указали и в Забайкальском крае: врио губернатора Александр Осипов связал отсрочку с неготовностью региона к новой системе и риском неблагоприятных последствий для природы и для местных жителей. Он отмечал, что полигоны и площадки в Забайкальском крае своевременно не выделены, многие вопросы правового характера не урегулированы, нет графиков по большинству вопросов внедрения новой системы. В существующей ситуации введение новой системы, по его словам, могло привести лишь к росту тарифов. Министр природных ресурсов региона Анатолий Романов сообщил, что край запустит реформу до 1 января 2020 года.
Право на отсрочку
Право отложить реформу мусорной отрасли до 1 января 2020 года ввели в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" в декабре 2018 года. Этот механизм срабатывает, если ни выбранный региональный оператор, ни оператор из соседнего субъекта, ни муниципальное предприятие (в такой очередности) по какой-то причине не смогли взять на себя обязательства регионального оператора в каком-то из кластеров или на территории всего региона.
Однако на совещании 18 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оценивая первые результаты реформы, назвал "чересполосицей" режим, в котором регионы могут сдвигать по времени переход на новую систему обращения с отходами. Он допустил возможность ужесточения ответственности и попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность решений отдельных регионов об отсрочке.
"Оценку решений и действий регионов даст генпрокуратура по поручению премьер-министра. Сейчас же нужно сосредоточиться на тех задачах, которые нужно выполнить на территории этих субъектов: определить этапы и сроки перехода на новую систему, разработать план мероприятий, утвердить его уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта РФ по согласованию с Минприроды РФ. Естественно, нужно использовать накопленный опыт регионов-лидеров", - сказал ТАСС глава ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
Реформа без бизнес-плана
В свою очередь директор "Эко технопарка" в Курганской области, эксперт программы Института государственной службы и управления РАНХиГС "Управление отходами производства и потребления" Сергей Завьялов напомнил, что базис реформы был сформирован в конце 2014 года. По его мнению, мало надежды, что регионы, не успевшие за четыре года подготовиться к ней, смогут все наверстать за один год.
Завьялов добавил, что для эффективного перехода на новую систему не хватает глобального бизнес-плана. "Мы парикмахерскую без бизнес-плана не можем открыть, а тут целую отрасль промышленности мы пытаемся сформировать практически наугад. Экономисты не посчитали ни логистику, ни экономику, ни бюджетную эффективность, ни рабочие места, ни потребности в инвестициях, а инженеры не подготовили технологические решения, которые бы обеспечивали реализацию принципов государственной политики и гарантировали бы достижение целевых показателей, которые заложены в национальном проекте "Экология", - сказал он.
Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева настроена более оптимистично. "Этот год - возможность для всех регионов, вовремя начавших реализацию реформы, исправить ошибки, пересмотреть при необходимости нормативы накопления ТКО, скорректировать территориальные схемы, тарифы. Надеемся, что оставшиеся субъекты учтут опыт соседей, и им удастся избежать многих ошибок, благодаря чему переход к новой системе обращения с отходами пройдет в этих регионах более гладко", - сказала она ТАСС.
Дударева добавила, что к отстающим сейчас "приковано самое пристальное внимание", и "отсидеться никому не удастся".