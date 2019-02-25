Регионы РФ объяснили отставание в реформе мусорной отрасли неготовностью инфраструктуры

В настоящий момент по меньшей мере девять регионов отложили реформу до 2020 года, чтобы в дальнейшем запустить ее без сбоев

ТАСС, 25 февраля. Семь регионов РФ, отложивших переход на новую систему обращения с мусором до января 2020 года, объяснили это отсутствием вблизи доступных полигонов, необходимостью строить новые объекты отрасли, неготовностью правовой базы или расторжением контрактов с региональными операторами, еще два опровергли данные об отставании. ТАСС опросил представителей власти всех этих девяти субъектов и предложил экспертам оценить их аргументы. Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сделать рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По сведениям ассоциации операторов в области обращения с отходами "Чистая страна", как минимум девять регионов РФ отложили реформу до 2020 года, чтобы запустить ее без сбоев: Владимирская область, Еврейская автономная область (ЕАО), Забайкальский край, Курганская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Омская область, Приморский край, Республика Марий Эл и Хабаровский край. Из девяти запрошенных ТАСС регионов только три четко ответили, как будет рассчитываться стоимость услуги вывоза мусора для жителей (исходя из площади или числа людей) после перехода на новую систему. Только два региона подтвердили, что предусмотрели внедрение раздельного сбора коммунальных отходов.

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Марий Эл и Омск реформу проводят В правительстве Марий Эл ТАСС сообщили, что уже перешли на новую систему. "Вся нормативная правовая база, необходимая для перехода Республики Марий Эл на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), разработана и утверждена, основные мероприятия осуществлялись в соответствии с дорожной картой, утвержденной главой республики Александром Евстифеевым от 23 января 2018 года", - сообщили в правительстве. Представитель правительства отметил, что территория региона поделена на два кластера, в каждом из которых работает свой региональный оператор. Соглашения с ними были заключены в апреле 2018 года и продолжают действовать. Аналогично данные об отсрочке реформы до 2020 года назвал неверными и глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. "Информация не соответствует действительности. Контракт с победившим в конкурсе единым региональным оператором в Омской области действует. Подготовка к запуску новой системы обращения с ТКО идет в соответствии с дорожной картой, предоставленной региональным правительством в Минприроды РФ", - сказал он ТАСС. В Омской области тендер на обслуживание региона выиграла компания "Магнит". В ее пресс-службе журналистам ранее сообщили, что реформа была сдвинута на весну 2019 года, чтобы создать комплексную систему по обращению с отходами. Проработка схем обращения и маршрутов Власти Приморского края сдвинули реформу на 2020 год, чтобы переработать схему обращения с отходами. "Одна из главных задач - скорректировать схему вывоза и утилизацию ТКО, чтобы не пришлось возить мусор за 300-400 км. Сейчас практически закончена ее корректировка, она должна оптимизировать маршрутизацию отходов в городах и районах края", - сообщила ТАСС директор краевого департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Пархоменко. Она добавила, что проблему вывоза мусора из удаленных поселений планируют решить за счет мобильных комплексов обезвреживания. Их будет 12 там, где расстояние до ближайшей свалки составляет 80 и более км. Она не разъяснила, по какой технологии будут обезвреживаться отходы на мобильных комплексах. На схожую проблему указали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Хабаровского края. "Одной из причин, по которой регион воспользовался возможностью отложить переход на новую систему обращения с отходами, стало отсутствие законных полигонов для захоронения отходов. В крае всего два таких полигона - в Советской Гавани и в поселке Сита в районе имени Лазо", - пояснили в министерстве. За предстоящий год власти Хабаровского края планируют узаконить свалки в большинстве районов региона и решить, как будет рассчитываться стоимость услуги для населения. Поиски оператора и неготовность инфраструктуры Во Владимирской области единый регоператор "Владэкотехпром" не смог определить себе подрядчиков на вывоз мусора: региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) трижды отменяло объявленные им тендеры, в итоге соглашение с компанией было расторгнуто в декабре 2018 года, и теперь региону предстоит провести конкурс на регионального оператора заново. "В течение 2019 года будет проводиться работа по переходу региона к осуществлению деятельности по обращению с ТКО региональными операторами. Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2019 года", - сообщили ТАСС в правительстве области.

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