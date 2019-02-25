Власти Москвы готовы передать регионам опыт работы в рамках нацпроекта "Безопасные дороги"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы передавать регионам свой опыт работы в части повышения безопасности на дорогах и снижению числа ДТП со смертельным исходом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом на общественных слушаниях в Общественной палате РФ заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов.

"Мостранспроектом" (многопрофильный научно-исследовательский и проектный институт, занимающийся решением проблем городского транспорта, - прим. ТАСС) ведется работа по разработке региональных проектов для региональных дорог, потому что на сегодняшний день у нас лучший результат в России, который мы готовы транслировать", - сказал он.

По словам Адамова, регионы могут использовать столичный опыт по повышению безопасности на дорогах, контроля скорости и организаций перевозок общественным транспортом. "Так, социальный риск - количество погибших на 100 тыс. человек в Москве по итогам 2018 года у нас составляет 3,7, в то время как в соответствии с указом президента в 2024 году субъекты РФ должны достигнуть коэффициента социального риска - 4", - добавил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.