Новую схему обращения с отходами в Подмосковье планируют утвердить в марте

СКОЛКОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Новая версия территориальной схемы обращения с отходами Московской области, прошедшая общественные слушания, ориентировочно будет утверждена в марте 2019 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Евгений Хромушин.

"В процессе общественного обсуждения мы учли все замечания и предложения, на основании этого составим протокол и будем утверждать [новую версию территориальной схемы] приблизительно в марте", - сказал он.

Территориальная схема - основной документ, который регулирует число и мощность объектов обращения с отходами, транспортные потоки мусора и описывает, как система в целом работает в регионе. Новую версию схемы в Подмосковье вынесли на общественные обсуждения 18 января. К 4 февраля, по данным министерства, поступило 286 замечаний и предложений к документу.

Новый проект территориальной схемы Московской области был подготовлен в октябре 2018 года и опубликован на сайте регионального правительства в конце декабря. В нем впервые были отражены 12 комплексов по переработке отходов (КПО), которые были ранее анонсированы губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Их совокупная мощность составит почти 5,3 млн т к 2020 году.

Крупнейший комплекс, согласно проекту, будет расположен вблизи самого большого действующего полигона Московской области "Тимохово" (Богородский округ) - КПО "Тимохово". Он заработает с 2020 года и будет принимать почти по 1,5 млн т мусора в год. Мощность остальных разительно ниже: от 100 до 500 тыс. т в год.