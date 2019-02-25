Власти Ставрополья заключили все соглашения о предоставлении субсидий на 10 нацпроектов

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края заключили все необходимые 54 соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий на 10 национальных проектов, что даст краевому бюджету в 2019 году почти 12 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель председателя краевого правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля на встрече с главами регионов премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что соглашения о предоставлении субсидий на национальные проекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству отстающих в этом плане субъектов, в числе которых было названо Ставрополье, с рекомендацией скорее решить эту проблему.

"Ставропольский край своевременно заключил 54 соглашения с федеральными органами власти о предоставлении целевых средств на исполнение мероприятий, определенных национальными проектами. В результате в краевой бюджет на 2019 год будет привлечено 11 млрд 994 млн рублей", - сказала Калинченко.

По ее словам, на развитие 10 национальных проектов в Ставропольском крае в ближайшие три года из федерального и краевого бюджетов будет выделено 31,4 млрд рублей. "Наибольший объем до 2021 года поступит на мероприятия, запланированные в рамках нацпроектов "Здравоохранение" (8,9 млрд рублей) и "Демография" (8,3 млрд рублей)", - сказала зампред правительства.

В числе остальных восьми национальных проектов, в реализации которых участвует край, "Образование", "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

"Каждый из них имеет свои векторы развития, свое финансирование из краевого и федерального бюджетов", - отметила Калинченко.

Развитие здравоохранения

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019-2021 годах будет продолжено развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Запланировано создание 18 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение 13 мобильных медицинских комплексов, оснащение оборудованием 10 центров здоровья, четыре из которых - детские. Значительное финансирование будет направлено на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

"Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения дооснастят медицинским оборудованием, будет создано пять центров амбулаторной онкологической помощи, а строительство нового лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера позволит увеличить с 230 до 600 количество посещений в смену", - отметила Калинченко.

Улучшение демографической ситуации

Нацпроект "Демография" в первую очередь обеспечит финансовую поддержку семей при рождении детей - ежемесячную денежную выплату на рожденного или усыновленного первого ребенка до достижения им полутора лет. Эта выплата производится семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Многодетные семьи при рождении третьего и последующего ребенка получают ежемесячную выплату до достижения ребенком трехлетнего возраста.

"Государство также готово помогать женщинам, у которых есть желание выйти из декретного отпуска пораньше, чтобы они могли устроить детей в ясельные группы, а также переобучиться или повысить свою квалификацию, если в этом есть необходимость. В ближайшие три года рассчитываем создать порядка 2,8 тыс. дополнительных мест в яслях", - добавила Калинченко.

Для поддержки старшего поколения предусмотрена организация гериатрической службы, проведение скрининга на социально-значимые заболевания, повышение охвата профилактическими осмотрами.

"Демографический рост невозможен без активного вовлечения населения в занятия спортом, для чего будут создаваться новые физкультурно-оздоровительные комплексы и развиваться сеть спортивных сооружений в сельской местности", - сказала Калинченко.