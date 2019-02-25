Власти Самарской области направят 700 млн рублей на развитие "бережливых поликлиник"

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Переход на бережливые технологии в 2020 году планируется в 77 детских поликлиниках Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В 2019 году в 15 детских поликлиниках планируется начать работу по внедрению принципов бережливости, до 2020 года в проекте примут участие 77 детских поликлинических отделений. На проведение ремонта, приобретение оборудования, внедрение бережливого производства потребуется около 700 млн рублей", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Проект "Бережливая поликлиника" в Самарской области начался в 2017 году, за прошлый год в нем приняло участие 13 медицинских учреждений.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".