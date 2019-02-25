Электронная соцкарта и медицинская платформа. Цифровая экономика на примере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Сахалинской области уже в ближайшем будущем смогут почувствовать влияние тренда на цифровизацию, который ранее был обозначен на уровне руководства страны. Власти региона планируют внедрить электронные социальные карты и перевести взаимодействие пациентов с врачами на единую электронную платформу, однако при этом не исключают трудностей, связанных не только с технологиями.

Среди проектов по внедрению цифровых технологий в Сахалинской области - единая информационная система в медицине, сообщил Лимаренко. Процесс перевода всех больниц на единую систему проходил в течение 2018 года, а запустить ее предполагается к лету этого года, пояснил Мажарин. На первом этапе работы единой платформы пациенты смогут получить информацию о расписании работы врачей и записаться к нужному специалисту, в дальнейшем функционал будет значительно расширен, уточнил он.

Основа для развития цифровой экономики у Сахалинской области уже есть. По словам Носкова, в регионе хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура. "Большинство жителей области обеспечены современными видами связи - почтовой, телефонией, телевидением, кабельным вещанием, доступом к сети "интернет", - рассказал и.о. министра цифрового развития и связи Сахалинской области Дмитрий Мажарин. Широкополосный доступ в интернет и мобильный интернет обеспечен в 99 населенных пунктах для 96,73% населения, отмечается в его презентации.

По мнению врио губернатора области Валерия Лимаренко, в рамках работы по цифровизации следует выделять наилучшие практики и ориентироваться на них. "Я считаю, сейчас, чтобы динамично развиваться, нам нужно обязательно сравнивать регионы в разрезе тех или иных технологий: например, по технологиям в здравоохранении, в образовании <...> Лучшие практики должны быть известны", - считает Лимаренко, уточняя, что надо ориентироваться и на мировой уровень.

25 февраля в Южно-Сахалинске прошло совещание представителей региона с главой Минкомсвязи Константином Носковым. "Конкурентоспособность нашей страны в целом и региона в частности зависит от того, насколько быстро мы перейдем в наше цифровое будущее", - отметил министр на открытии заседания.

"Для пациентов это в первую очередь база всей истории болезни, возможность открыть портал, который мы к лету планируем [запустить]. Жители заходят на региональный портал и видят, когда они последний раз делали флюорографию, какие у него снимки, какой диагноз ему ставили, какие лекарства ему назначали. Доступ, естественно, будем делать через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации)", - рассказал он.

Технически единая система уже готова, сообщил Лимаренко; теперь предстоит объяснять врачам и пациентам, как ею пользоваться и в чем ее преимущества. "Человек должен попадать туда по определению, поскольку другого варианта быть не должно. Как, например, невозможно просто купить в кассе билет - только через информационную систему. Никто ручкой ничего не выписывает. И эту культуру надо внедрять", - полагает он.

По словам врио губернатора Сахалинской области, использование единой платформы заметно повышает эффективность медицины, а, значит, улучшает качество обслуживания. Мотивировать врачей участвовать во внедрении цифровых сервисов можно с помощью надбавки к зарплате, полагает он.

Электронная социальная карта

Другой пример цифровой трансформации привычных процессов - внедрение электронной социальной карты, рассказал врио губернатора. "Мы сейчас думаем о том, чтобы использовать электронную карту для того, чтобы развивать социальные услуги", - сообщил он. С помощью этой электронной карты люди смогут, в частности, оплачивать социальные услуги.

Однако, как отметил Лимаренко, предстоит работа с населением по разъяснению функционала такой карты. "Человек в отдаленном небольшом населенном пункте не понимает, что с этой карточкой делать. Нужна такая точка, чтобы люди приходили и получали помощь и поддержку на человеческом языке. Мне кажется, что "Почта России" всегда была тем объектом, где можно было бы оказать такую услугу", - отметил он.

"Почта России" готова поучаствовать в этом проекте, заверил глава почтового оператора Николай Подгузов. "Социальная миссия Почты - это одна из основных задач нашей компании. Мы бы хотели в целом обсудить, как правильно реализовать социальную функцию с использованием ресурсов почты в регионе", - добавил он. Глава Минкомсвязи Константин Носков в свою очередь отметил, что оплата дополнительных функций почтальонов со стороны региона может пойти на повышение их зарплат.

Роль регионов в развитии цифровой экономики

Развитие цифровой экономики России невозможно без активной работы в регионах. Национальный проект в этой сфере постепенно должен "обрастать" региональными стратегиями цифровой трансформации.

Как говорится в паспорте национального проекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, проекты развития цифровой экономики в регионах получат поддержку на федеральном уровне. Согласно документу, уже в этом году должны быть отобраны 20 таких проектов, в течение следующего года их число должно вырасти до 40, а к 2022 году поддержку должны получить не менее 60 проектов.