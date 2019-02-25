Реализация нацпроектов в Пензенской области потребует 36,6 млрд рублей до 2024 года

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 36 млрд рублей необходимо на реализацию национальных проектов на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

"На реализацию национальных проектов выделяются огромные финансовые средства. На Пензенскую область спланировано 36,6 млрд рублей до 2024 года. 25 млрд рублей уже заложены. Мы надеемся, что в ближайшее время оставшиеся [средства] будут дополнены", - отметил Белозерцев.

Ранее сообщалось, что Пензенская область примет участие в 51 федеральном проекте по 12 направлениям реализации майского указа президента. По словам полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в числе основных проблем, которые должны быть решены в регионе в ближайшие годы, - снижение смертности от болезней системы кровообращения, обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, достройка проблемных жилых домов.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.