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Более 60% школ Пензенской области обеспечат высокоскоростным интернетом в 2019 году

Всего в регионе насчитывается около 300 школ

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют в 2019 году обеспечить высокоскоростным интернетом 60% общеобразовательных учреждений в регионе. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Пензенской области министр образования региона Александр Воронков.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, а высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года.

"Сегодня только 50 школ из почти 300 в регионе подключены к высокоскоростному интернету. Задача в этом году подключить 60% школ", - сказал Воронков.

Зампредседателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов отметил, что нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает подключение к интернету не только всех образовательных учреждений, но и фельдшерско- акушерских пунктов, медучреждений, отделений полиции. "У нас всего в области таких объектов около 1,5 тыс.", - сказал Беспалов.

По его словам, информация об объектах, которые необходимо обеспечить доступом в интернет, направлена в Минкомсвязи РФ. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимальное количество объектов в Пензенской области попало в первую волну (подключения - прим. ТАСС)", - добавил Беспалов.

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