Медведев обсудил с лидерами думских фракций взаимодействие при реализации нацпроектов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами парламентских фракций обсудил взаимодействие правительства и Госдумы при реализации национальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев 25 февраля встретился с руководством Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и лидерами парламентских фракций <…> В неформальной обстановке, в загородной правительственной резиденции обсуждалось взаимодействие правительства и Госдумы в части законодательного сопровождения реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что встреча состоялась по просьбе парламентариев.

В мероприятии приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.