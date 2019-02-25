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Медведев обсудил с лидерами думских фракций взаимодействие при реализации нацпроектов

Встреча состоялась по просьбе парламентариев

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами парламентских фракций обсудил взаимодействие правительства и Госдумы при реализации национальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев 25 февраля встретился с руководством Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и лидерами парламентских фракций <…> В неформальной обстановке, в загородной правительственной резиденции обсуждалось взаимодействие правительства и Госдумы в части законодательного сопровождения реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что встреча состоялась по просьбе парламентариев.

В мероприятии приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

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Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичЗюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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