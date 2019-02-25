Более 480 млн рублей направят на реализацию нацпроекта "Культура" в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Алтайского края потратят на реализацию национального проекта "Культура" до конца 2024 года более 480 млн рулей, в том числе 310 млн рублей из федерального бюджета. Регион рассчитывает получить еще 900 млн рублей через конкурсы Минкультуры РФ, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

"Объем региональной составляющей национального проекта "Культура" в крае - более 480 млн рублей, в том числе около 310 млн - федеральные средства, а краевые - около 172 млн рублей. Это не окончательная сумма, есть возможность привлечь дополнительное финансирование через конкурсы Минкультуры РФ. Будут подаваться заявки еще на сумму около 900 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Как пояснила в понедельник на пресс-конференции журналистам министр культуры региона Елена Безрукова, финансирование нацпроекта делится на две части: порядка 20% уже утверждено, около 80% можно получить на конкурсной основе.

В рамках нацпроекта в 2019 году 48 музыкальных школ в крае получат фортепиано, они уже изготавливаются. В крае запланировано продолжить создание модельных библиотек, ремонт нескольких домов культуры в селах, заявлено софинансирование по проекту строительства дома культуры в Шелаболихинском районе.

"Будут выделяться средства на обновление музыкального оборудования в колледжах и музыкальных школах. <...> [Стоимость] комплекта на одну школу будет составлять 5 млн рублей, в нашем случает таких школ будет 33, для колледжей 10 млн. <...> Это будет конкурс по рейтингу показателей, в том числе мы будем смотреть, какой процент выпускников идет в профессию [музыканта]", - пояснила Безрукова.

Среди крупных культурных проектов, ранее начатых в регионе и запланированных к завершению в 2019 году, объявленном Годом театра в России, руководитель профильного министерства назвала открытие нового здания для театра кукол "Сказка" и открытие после реконструкции Рубцовского драматического театра. Также будет сдан жилой дом, впервые строящийся в крае специально для работников культуры. Будут проведены новые фестивали, в том числе фестиваль, посвященный Году театра и 90-летию со дня рождения актера, режиссера и писателя Василия Шукшина.