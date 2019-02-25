Девять школ планируют построить в Ингушетии в рамках нацпроекта до 2021 года

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в рамках нацпроекта "Образование" построить до конца 2021 года в регионе девять новых школ, на 720 мест каждая, сообщил ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев.

"Строительство новых девяти школ, каждая из которой будет рассчитана на 720 мест, мы планируем начать в 2020 году, а сданы объекты будут уже в 2021 году. Все школы будут построены в рамках нацпроекта "Образование", на их строительство нам будет выделено из федерального бюджета более 4,6 млрд рублей", - сказал Костоев.

По его словам, школы будут строиться в населенных пунктах, где существует большая необходимость в создании новых учебных мест.

"При планировании строительства этих объектов был проведен мониторинг численности обучающихся школ в конкретных населенных пунктах, в целях определения приоритетности строительства объектов. С учетом мониторинга, школы будут построены в городах Сунжа и Назрань, а также в сельских поселениях Троицкое, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Яндаре", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография". По данным регионального Минобразования, в Ингушетии ликвидировано трехсменное обучение, двухсменное сокращено на 27% за последние годы.