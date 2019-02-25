Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и "Тинькофф банку" тестировать цифровой профиль

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и "Тинькофф банку" принять участие в тестировании цифрового профиля. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Цифровой профиль" состоит из юридически значимых сведений о гражданине, представленных в электронном виде. Создание "цифрового профиля" является одним пунктов национальной программы "Цифровая экономика".

Эксперимент планируется провести с 1 мая 2019 года по 31 марта 2020 года. Его целью станет улучшение качества обмена сведениями в электронном виде между банками, государственными учреждениями и физическими лицами, в том числе с использованием национальной системы управления данными и единой системы идентификации и аутентификации.

В рамках эксперимента должна быть создана и протестирована инфраструктура "цифрового профиля". В опытную эксплуатацию инфраструктура должна быть введена до 29 ноября 2019 года.

Среди банков, которым предложено участвовать в тестировании цифрового профиля, также "Росбанк", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Газпромбанк". Со стороны государства участие в эксперименте примут Министерство экономического развития, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство внутренних дел, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд.