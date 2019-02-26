Порядка 3,5 млрд рублей выделят регионам на закупку лесохозяйственной техники в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 3,5 млрд рублей в 2019 году будет выделено в рамках нацпроекта "Экология" на обновление лесохозяйственной техники в регионах, сообщил на совещании в Красноярске руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

"По национальному проекту <…> сумма в более чем 22 млрд рублей <…> на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники, проведение мероприятий по лесовосстановлению. <…> Сумма в этом году - 3,5 млрд рублей", - сказал Валентик, добавив, что Красноярский край получит в этом году на эти цели порядка 155 млн рублей.

По его словам, износ такой техники в некоторых регионах составляет 80-90%. Рослесхоз разработает рамочные рекомендации по использованию этих средств. "Мы должны обеспечить экономическую эффективность этой техники и должны исходить из приоритетов приобретения отечественной техники", - добавил он.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта планируется направить 4,041 млрд рублей.