"Ростелеком" вложил дополнительные 100 млн рублей в модернизацию линий связи на Курилах

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Южные Курилы, Сахалинская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" в рамках проекта по обеспечению жителей Южно-Курильских островов быстрым проводным интернетом инвестировал 100 млн рублей в модернизацию наземных линий связи. Об этом сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, стоимость реализованного "Ростелекомом" проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей: из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, а "Ростелеком" вложил еще 0,6 млрд рублей собственных средств.

"Дополнительно "Ростелеком" инвестировал 100 млн рублей в модернизацию наземных линий связи на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан", - сообщил Осеевский.

Другие операторы связи смогут подключиться к новой линии, предварительно договорившись с "Ростелекомом". Как пояснил глава госоператора, сейчас всем операторам предоставлена емкость в соответствии с их потребностями. По его словам, МТС, "Мегафон" и Tele2 уже подключились к построенной "Ростелекомом" линии связи, а "Вымпелком" планирует присоединиться в апреле.

Осеевский добавил, что мобильные операторы также подготовились улучшить связь для своих абонентов: они модернизировали свою радиосеть, чтобы обеспечить 4G - заменили базовые станции 2G на 4G и построили новые базовые станции современной технологии связи.

Связь для жителей Курил

Прокладка подводной оптоволоконной линии связи предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". В рамках проекта была положена линия связи протяженностью примерно 815 км по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан). Большая часть оптоволоконной линии была положена по дну Охотского моря (749,4 км), длина прибрежной и наземной части линии - чуть более 65 км. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с и может быть расширена до 8 Тбит/с.

Проектно-изыскательные работы для прокладки линии начались в апреле 2017 года. Подводная линия связи была запущена в тестовую эксплуатацию 25 декабря 2018 года в городах Курильск и Южно-Курильск, а также в селе Крабозаводское. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на I квартал 2019 года: технически линия уже готова, идет оформление разрешительных документов.

Потенциальные пользователи линии - 16 тыс. жителей Южных Курил. До появления подводной волоконно-оптической линии связи они пользовались спутниковым интернетом, который отличается низкой скоростью и высокой стоимостью, а также медленной связью по медным кабелям.