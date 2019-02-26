Медведев поручил проработать модель больницы, оснащенной российскими медизделиями на 100%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать модель организации деятельности центральной районной больницы (ЦРБ), полностью оснащенной отечественными медицинскими изделиями и расходниками. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы правительства по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019".

"Минздраву России, Минпромторгу России представить предложения по созданию модели организации деятельности центральной районной больницы со 100% оснащением медицинскими изделиями и расходными материалами российского производства", - говорится в поручении. Срок выполнения задачи установлен до 5 июня этого года.

Эта тема обсуждалась, в частности, на совещании председателя правительства РФ и членов кабмина с главами регионов в рамках инвестфорума в Сочи 15 февраля. Как рассказал тогда ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов, на встрече, кроме прочего, "было сказано, что есть определенные предварительные решения о том, что ЦРБ будут максимально обеспечиваться оборудованием отечественного производства". По словам же губернатора Воронежской области Александра Гусева, обсуждалась возможность увязать отечественных производителей медицинского оборудования и фармацевтических компаний с задачами нацпроектов. "Сейчас задача - пилотные поликлиники сделать полностью на российском оборудовании", - сказал глава региона.