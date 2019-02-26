Медведев поручил министрам наладить взаимодействие с регионами в реализации нацпроектов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам обеспечить взаимодействие между федеральными и региональными руководителями в реализации национальных проектов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте кабмина перечне поручений главы правительства по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019".

"Членам правительства Российской Федерации (федеральным министрам) в целях повышения эффективности принимаемых решений по вопросам реализации национальных проектов обеспечить взаимодействие между руководителями регионального и федерального уровней", - говорится в поручении.

Ранее во исполнение нового майского указа президента были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.