Медведев поручил разработать нормативы создания детсадов на первых этажах жилых домов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предложения о создании сметных нормативов проектирования детских садов на первых этажах жилых домов должны быть представлены в правительство до 14 апреля 2019 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019".

"Минстрою России, Минпросвещения России с участием Роспотребнадзора представить в правительство согласованные предложения о разработке отдельных укрупненных нормативов цены строительства детских садов, размещаемых на первых этажах жилых многоквартирных домов", - говорится в тексте поручения.

Проекты по созданию детских садов на первых этажах жилых домов по модели "билдинг-сада" реализуются в ряде регионов России, ранее сообщал ТАСС. Комнаты под мини-садик отводятся в помещениях на первых этажах многоквартирных жилых домов. Как правило, речь идет о частно-государственном партнерстве, поскольку организуют детсад предприниматели, но расходы по нему компенсируются из муниципального бюджета, и для родителей он обходится так же, как и обычный детсад. Однако до сих пор в федеральном реестре экономически эффективных проектов Минстроя подобных специализированных проектов не было.

Более 8,6 тыс. групп будет создано в детсадах для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения до конца 2024 года. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Демография", опубликованных на сайте правительства РФ. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом.