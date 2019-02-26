"Ростелеком": высокоскоростной интернет может появиться на Парамушире в ближайшие годы

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 26 февраля. / ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" может реализовать проект по обеспечению высокоскоростного интернета на острове Парамушир (Северо-Курильский район) в ближайшие годы. Об этом сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Ранее во вторник госоператор запустил оптоволоконную линию связи Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан), обеспечив недорогой и быстрый интернет для жителей населенных пунктов этих островов.

"Мы ведем разговор и с руководством Камчатки, и с Министерством цифрового развития. Думаю, что эту проблему там можно решить, тем более что это не очень далеко - порядка 25 км. Поэтому мы в ближайшие годы в рамках программы "Цифровая экономика" эту задачу мы тоже выполним", - сообщил глава "Ростелекома".

Госоператор протянул оптоволоконную линию связи по дну Охотского моря, выполняя проект, предусмотренный федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". В этом документе предусмотрено возможное строительство подводной волоконно-оптической линии связи на остров Парамушир до Северо-Курильска при условии стопроцентного финансирования из средств федерального бюджета в виде финансового обеспечения затрат, уточнил Осеевский.

"Ростелеком" также продолжит тянуть кабель к населенным пунктам южной части Курил: идет строительство линий связи до населенных пунктов Китово и Рейдово, сообщил глава госоператора. Также прорабатываются планы строительства линий до Головино, Дубовое, Горячий Пляж, Лагунное и Менделеево, добавил он.

Стоимость проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей: из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, а "Ростелеком" вложил еще 0,6 млрд рублей собственных средств. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с и может быть расширена до 8 Тбит/с.