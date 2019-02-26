Набсовет "Автодора" включил проект автотрассы "Москва - Казань" в финплан госкомпании

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет госкомпании "Автодор" включил в одобренный днем ранее финансовый план компании на 2019 - 2021 годы проект скоростной автотрассы Москва - Нижний Новгород - Казань. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель председателя правления ГК "Автодор" Георгий Чичерин.

"Финплан предусматривает полностью финансирование этого проекта [автотрассы Москва - Казань] в том формате, в котором он одобрен на уровне государства", - сказал Чичерин, отвечая на соответствующий вопрос. Как напомнил Чичерин, проекта автотрассы между городами включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры как проект направленный на развитие транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань планируется построить до конца 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза, до 6,5 часов. Протяженность трассы составит 729 км дорог первой категории. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Как уточнил зампред правления "Автодора" Вадим Ермилов, работы по проектированию и планировке территории в рамках проекта планируется начать в текущем году. В 2020 году госкомпания рассчитывает получить одобрение "Главгосэкспертизы" и провести конкурсные процедуры среди подрядчиков с тем, чтобы в конце 2020 - начале 2021 года начать строительно-монтажные работы.