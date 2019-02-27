"Ъ": Минприроды внесло в правительство законопроект о квотах на выбросы в атмосферу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минприроды направило на согласование в правительство РФ законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработанный в рамках федерального проекта (ФП) "Чистый воздух". Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

"Он вводит понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Такие расчеты будут отталкиваться не от предельно допустимых концентраций выбросов загрязнителей, а от общих допустимых объемов загрязнений воздуха (в тоннах) - на основании данных о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха", - сообщает газета.

Квоты на допустимые выбросы должны распределяться между всеми хозяйствующими субъектами населенного пункта, кроме предприятий, отнесенных к четвертой (наименее опасной) категории. Если предприятие не укладывается в квоту, оно поэтапно достигает установленного уровня при действующих временно разрешенных выбросах. Перечень квотируемых объектов, установление самих квот, а также ответственность за нарушения субъектам только предстоит разработать.

По данным газеты, эксперимент по квотированию выбросов будет проводиться в 2020-2025 годах в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. К концу 2021 года планируется снизить общий объем выбросов на 5%, а к 2024 году - на 22%.

ФП "Чистый воздух" предполагает, что за снижение загрязнений в промышленных городах должны отвечать не только компании - региональные чиновники обязаны разработать комплексный план мероприятий по снижению такой нагрузки. Одним из инструментов реализации комплексного плана должны стать соглашения между регионом, Минприроды, Росприроднадзором и предприятиями. Согласно законопроекту, для объектов предприятий, заключивших после 1 января 2019 года такие соглашения в рамках комплексных планов, квоты выбросов не устанавливаются.

В РСПП изданию сообщили, что компании получили проект такого соглашения. Согласно ему, помимо мероприятий плана, уже после того, как местные власти сделают сводные расчеты, компании будут должны выполнить их рекомендации по дополнительным мероприятиям снижения выбросов. "Так как ответственности местных органов, предприятий ЖКХ и транспорта за неснижение выбросов и невыполнение мероприятий с их стороны нигде не прописано, предприятиям такие рекомендации могут спускаться бесконечно", - отмечает источник газеты в РСПП.

По его данным, документ Минприроды не учитывает экономической целесообразности разных мероприятий снижения выбросов в городах - это является одним из основных замечаний РСПП к логике законопроекта. В РСПП приводят расчеты, согласно которым снижения на тысячу тонн выбросов в городе можно добиться, убрав с дорог один автобус (это будет стоить 20 млн рублей) либо затратив 1 млрд рублей на переоборудование промышленного объекта с такой же эффективностью снижения выбросов в 1 млн т.

Источник издания в правительстве отмечает, что "документ сырой, и необходима тонкая настройка практики его применения".

"Чистый воздух"

Федеральный проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Проект предусматривает снижение к 2024 году совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух в указанных городах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом.

На федеральный проект "Чистый воздух" предусмотрено выделение более 500 млрд рублей, большая часть из них - средства внебюджетных источников (промышленных предприятий и компаний).