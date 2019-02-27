Губернатор: четверть поликлиник Тульской области перешли на "бережливые" технологии

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Четверть поликлиник и амбулаторий Тульской области начали работать по стандартам проекта "Бережливая поликлиника". Это один из самых высоких показателей среди регионов России, сообщил в среду губернатор Алексей Дюмин в ходе совещания по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение", которое проводится в Туле Минздравом РФ.

"Мы активно работаем над улучшением качества медицинской помощи в Тульской области. В 2017 году мы начали работу над проектом "Бережливая поликлиника", на сегодня стандартам соответствует 25% поликлиник области. Это выше базового показателя по России", - сказал Дюмин.

По словам главы региона, к реализации проекта приступили все поликлиники и амбулатории Тульской области. "Мы приводим поликлиники в порядок, укрепляем материально- техническую базу, используем как бюджетные средства, так и привлекаем для этого спонсоров", - отметил Дюмин.

Ранее сообщалось, что время ожидания в регистратуре в поликлиниках Тульской области благодаря внедрению "бережливых" технологий снизилось в 7,5 раза. В целом, очереди на прием к врачу и в процедурные кабинеты сократились в три раза. А время, например, на вакцинацию от момента входа в поликлинику до выхода из нее не превышает 35 минут.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на "бережливые" технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Участниками проекта стали более 2,2 тыс. поликлиник 52 субъектов РФ.

Совещание по вопросу реализации нацпроекта "Здравоохранение" проходит 27 февраля в Туле под председательством главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. В нем принимают участие представители и руководители территориальных фондов ОМС и управлений Росздравнадзора, правительств регионов Центрального федерального округа.