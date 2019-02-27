Васильева призвала сократить число заместителей у директоров школ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает необходимым сократить административный состав школ и снизить бюрократическую нагрузку на педагогов.

По словам министра, сегодня в некоторых российских школах у директора по шесть-семь заместителей. "В недавнем прошлом у директора школы было два зама: по воспитательной работе и учебной. Сейчас шесть и восемь - это большой коллектив управленцев... Каждый управленец должен иметь отчетность, показатели, которые он собирает с учителей, чаще всего эти отчеты не выходят дальше школы и муниципалитета, нагрузка [на учителей] фантастическая", - сказала Васильева на совещании по реализации нацпроекта "Образование".

"Давайте дадим себе точный отчет - оно нам зачем? Во-первых, нам не нужно восемь-шесть управленцев, это перебор, не нужно, чтобы каждый управленец искал себе работу и эту работу спускал на учителей", - добавила она.

Также министр отметила, что административная нагрузка на школьных педагогов сказывается на учениках. "Дети устают от школы, дети не хотят ходить в школу, у них происходит выгорание, они перегружены. Нам сейчас нужно сделать самую большую вещь: учителя вернуть туда, где он был всегда, а не заниматься отчетами. И начать процесс, очень сложный и важный - создание климата в школе такого, который был недавно, а климат школы - дом", - сказала Васильева.

Национальный проект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.