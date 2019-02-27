Более 60% российских школ оснастят скоростным интернетом в 2019 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 60% сельских и городских школ в России будут оснащены скоростным интернетом в текущем году. Об этом в среду сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании по реализации нацпроекта "Образование".

"Вместе с Минкомсвязи в течение уже этого года мы оснастим 62% городских и сельских школ скоростным интернетом, 100 Мб/с - в городе, 50 Мб/с, соответственно, на селе. Бесплатно", - сказала Васильева.

Как отмечается в паспорте нацпроекта "Образование", к концу 2024 года планируется обеспечить скоростным интернетом 100% образовательных организаций.

Национальный проект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.