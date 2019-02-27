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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Путин пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам

По словам президента, график работы по нацпроектам и поручениям по итогам послания Федеральному собранию уже выстроен
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал внимательно следить и через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям по итогам послания Федеральному собранию.

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"У нас выстраивается, можно считать, что выстроен уже график работы и контроля за тем, как эта работа идет по нацпроектам", - сказал глава государства она совещании с членами правительствами. Он отметил, что и в его послании ряд поручений не выходит за рамки нацпроектов. "Буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано", - предупредил Путин.

Российский лидер, обращаясь к членам правительства заметил, что очень рассчитывает на напряженную работу, "потому что цели, задачи, которые были сформулированы в послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер". Путин добавил, что все обозначенные показатели очень конкретные. "Люди, безусловно, ждут от нас с вами эффективной, результативной работы", - заключил глава государства.

В новость были внесены изменения (14:45 мск) — добавлены подробности

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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