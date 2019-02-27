Минздрав разрабатывает план расширенной диспансеризации пожилых

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ разрабатывает план расширенной диспансеризации людей старших возрастных групп, на дополнительные профосмотры будет направлено 3 млрд рублей с 2020 года. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Туле.

"Со следующего года заложено более 3 млрд рублей на расширение профилактических осмотров для людей старших возрастных групп", - сказала она.

В разработке находится план мероприятий, которые будут включены в расширенный план диспансеризации для людей старших возрастных групп. "Сейчас составляется только регламент этих дополнительных профилактических осмотров: на когнитивный дефицит, на наличие старческой депрессии и субдепрессии, на возможность самостоятельного социального обслуживания, на ломкость костей и уровень риска переломов, и масса других вещей", - сказала министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" планируется увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Для этого будет увеличен охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, построены гериатрические центры, модернизирована система долговременного ухода за пожилыми людьми и т. д.