Минвостокразвития проведет оценку учтенных в нацпроектах планов развития Арктики

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики оценит все мероприятия, включенные в национальные проекты и касающиеся развития арктического региона. Об этом сообщил журналистам глава министерства Александр Козлов.

"В рамках <...> национальных проектов мы сегодня с нашими коллегами, губернаторами, с теми, кто курирует нацпроекты, посмотрим - максимально ли учтены все мероприятия, которые позволят решить вопросы отставания в ключевых темах: рождаемости, смертности, смертности трудового населения, и многие другие отставания, которые сегодня есть в арктических зонах", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Развитие Арктики стало одной из тем, которые обсуждались 27 февраля на совещании правительства с президентом.

Козлов отметил, что отдельное внимание будет уделяться экономическому развитию региона.

"В рамках развития экономической части мы видим ключевым интегралом Северный морской путь", - сказал он, отметив, что министерство поддержит предприятия, которые формируют грузовую базу региона. Минтранс в свою очередь будет контролировать своевременное строительство флота, который займется работой на Севморпути.