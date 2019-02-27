Правительство в 2019 году заключит 250 соглашений с экспортоориентированными компаниями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство в текущем году заключит 250 соглашений с экспортоориентированными компаниями, предусматривающих господдержку. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Мы уже в текущем году в рамках этого проекта ["Международная кооперация и экспорт"] заключим более 250 соглашений с предприятиями в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности", - сказал он.

Силуанов пояснил, что в рамках программ предприятия будут брать на себя обязательства по увеличению объемов экспорта своей продукции в обмен на финансовую помощь государства.

В АПК также продолжатся и расширятся меры по увеличению экспорта продукции сельского хозяйства. Будет создан, согласно поручениям президента, защищенный бренд отечественной "зеленой" продукции, рассказал Силуанов. Уже с 1 января 2020 года производители органической продукции смогут размещать соответствующие надписи на своей продукции.

Первый вице-премьер напомнил, что параллельно в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" в ближайшие годы будет упрощен визовый режим для иностранных туристов, а также будет расширено использование электронных виз.

О нацпроекте

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти проектов федерального уровня: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

По каждому из них предусмотрено бюджетное финансирование. Наибольшее финансовое обеспечение предусматривается по федеральным проектам "Промышленный экспорт" (423,8 млрд рублей) и "Экспорт продукции АПК" (406,8 млрд рублей).

Кроме того, предусмотрено выделение на проект "Логистика международной торговли" 21,6 млрд рублей, "Экспорт услуг" - 5,8 млрд рублей, и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - 98,8 млрд рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил ТАСС, что национальный проект "Международная кооперация и экспорт" позволит привлечь от 7 трлн до 12 трлн рублей частных инвестиций на 957 млрд рублей финансирования из федерального бюджета.