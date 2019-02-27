Вопрос доступности медпомощи в селах Тульской области будет решен в 2019 году

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области намерены в 2019 году полностью решить вопрос доступности медицинской помощи сельским жителям. Для этого в течение года будут дополнительно установлено 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщил в среду губернатор Алексей Дюмин.

"Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи - одна из системных задач. Еще в 2017 году на карте Тульской области [было] 30 сел, где оказание медпомощи было затруднено. Сегодня в 20 из них открыты ФАП, во всех муниципалитетах, где не хватало специалистов, они были привлечены и обеспечены жильем. В этом году с установкой еще 10 ФАП мы решим вопрос доступности медицинской помощи жителям села", - сказал Дюмин на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Здравоохранение", которое проводится в Туле Минздравом РФ.

По его словам, в целом по региону в 2018 году по программе "Земский доктор" для работы на селе привлечены 39 врачей и шесть фельдшеров. Для повышения доступности медпомощи в регионе также используются передвижные телемедицинские комплексы, с помощью которых специалисты проводят обследования жителей отдаленных районов. "Тульская область - один из лидеров Центрального федерального округа по положительной динамике развития здравоохранения", - отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Совещание по вопросу реализации нацпроекта "Здравоохранение" проходит 27 февраля в Туле под председательством Скворцовой. В нем принимают участие представители и руководители территориальных фондов ОМС и управлений Росздравнадзора, правительств регионов Центрального федерального округа.