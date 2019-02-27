Два экотехнопарка начнут работу в Псковской области в 2021 году

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), появятся в Псковской области в 2021 году, сообщил в среду ТАСС председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов.

"В рамках национального проекта "Экология"... администрация Псковской области намерена построить два экотехнопарка. Региональный оператор подтвердил свое участие в реализации этого проекта. Мы планируем, что в 2021 году мы завершим эту работу, в 2021 году экотехнопарки уже начнут работу", - сказал глава госкомитета.

По его словам, предполагается, что экотехнопарки в Псковской области будут заниматься не только переработкой отходов, но и производством готовых изделий. "Экотехнопарк представляет собой комплекс сооружений, которые позволяют осуществить мусоросортировку, переработку твердых коммунальных отходов. В том числе возможно даже, что будет изготовление каких-либо готовых изделий, например, из пластмассы или бумаги", - отметил Грахов.

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области работает региональный оператор по обращению с ТКО - компания ООО "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка". По прогнозам властей, в 2019 году все муниципалитеты Псковской области перейдут на раздельный сбор мусора, в районах будут установлены контейнеры для отходов определенных типов. Сейчас в регионе перерабатывается порядка 12% от всего объема ТКО, переход на раздельный сбор мусора, по расчетам властей, позволит увеличить этот показатель к 2020 году примерно на 27%.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал проблему утилизации отходов одной из самых острых в стране. Для решения этой проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.