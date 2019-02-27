В Якутии расселят около 1 млн кв. м аварийного жилья в рамках нацпроекта

ТАСС, 27 февраля. Около 1 млн кв. м аварийного и ветхого жилья будет расселено до 2024 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Республике Саха (Якутия). Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Айсен Николаев.

"В ближайшие годы для нас наиболее значимым является, на мой взгляд, национальный проект "Жилье и городская среда", потому что у нас самый большой объем аварийного жилья в стране в целом. И сегодня 16% средств, выделенных вообще в целом по стране на переселение граждан из аварийного жилого фонда, они приходятся на Республику Якутия - это сумма свыше 60 млрд рублей. Нам предстоит расселить около 1 млн кв. м. аварийного жилья", - сказал он.

Николаев отметил, что регион завершил первый этап программы - расселения жилого фонда, признанного ветхим и аварийным по состоянию до 2012 года. "Мы специально создали отдельное республиканское учреждение - республиканскую дирекцию жилищного строительства, которая будет заниматься исключительно этими вопросами, потому что на первом этапе было достаточно много недочетов со стороны муниципальных образований", - пояснил глава Якутии.

Он добавил, что власти Якутии подписали все необходимые для реализации национальных проектов соглашения.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и число граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.