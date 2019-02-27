Власти Воронежской области к 2024 году в полтора раза увеличат темпы строительства жилья

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области рассчитывают, что смогут к 2024 году увеличить в полтора раза темпы строительства жилья - до более чем 2 млн кв. м в год. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Александр Гусев после семинара-совещания по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", который провел с главами регионов Центрального федерального округа полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Воронежской области до 2024 года темпы жилищного строительства увеличатся более, чем в полтора раза. Сейчас мы строим 1,5 млн кв. м жилья в год, а будем строить свыше 2 млн кв. м в год", - сказал Гусев.

По его словам, были опасения, что в намеченных планах могут быть сбои из-за вводимых с 1 июля 2019 года изменений в законодательстве о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу. "Были опасения в снижении объемов и темпов строительства. Но по итогам сегодняшнего обсуждения на семинаре-совещании сложилось мнение, что при правильном взаимодействии банка и застройщика, а также условии, что контрольно-надзорный орган в регионах будет оказывать им помощь, существенных сбоев произойти не должно", - отметил Гусев.

Он добавил, что в Воронежской области на долю индивидуального строительства приходится менее 40% от общего объема. "Если в Липецкой области доля индивидуального жилищного строительства составляет 72%, а в Белгородской области - 85%, то в Воронежской - менее 40%. У нас строится, в основном, многоэтажное жилье, и это соотношение мы не намерены менять силовым методом. На мой взгляд, в крупных городах будет превалировать многоэтажное жилищное строительство, а индивидуальное тоже будет развиваться, но его доля не превысит 50%", - добавил глава региона.

Он объяснил, что причина этого в сложной транспортной логистике. "В большом городе на то, чтобы доехать с окраин, может понадобиться один-два часа", - сказал Гусев.