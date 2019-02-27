Посещаемость музеев на Ставрополье увеличилась на 24%

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Посещаемость музеев в Ставропольском крае увеличилась на 24% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Лидером по привлечению посетителей стал музейный комплекс "Россия - моя история", сообщила в среду министр культуры края Татьяна Лихачева.

"Посещаемость музеев выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом, лидером является мультимедийный выставочный музейный комплекс "Россия - моя история", число посетителей которого составило 228,7 тыс. человек. Этот музей притягателен не только своей мультимедийностью, но и тем, что, благодаря молодому коллективу, использует новаторские подходы для привлечения посетителей", - сказала министр на расширенном заседании коллегии краевого министерства культуры.

По данным министерства, общее число посетителей музеев в крае составило порядка 1,2 млн человек в 2018 году.

Работники музея "Россия - моя история" в Ставрополе рассказывают о жизни учреждения в социальных сетях, организуют лекции, мастер-классы, тематические экскурсии, игротеки. Сотрудники музея проводят обучение коллег в регионе по использованию интерактивных технологий для привлечения молодежи.

"Актуальна тема креативного подхода для привлечения посетителей, культура - это пространство красивых решений. Появляется новая музейная публика - люди со смартфонами, фото в соцсетях после посещения музея - это тоже мощное рекламное средство", - добавила Лихачева.

Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Ставрополе был открыт в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России, посещение музея вошло в школьную программу местных образовательных учреждений. В нем 43 зала, порядка тысячи единиц техники, есть возможность внедрять новый контент, региональные компоненты.