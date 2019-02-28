Минкультуры создало геокарту со всеми учреждениями культуры России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры России запустило в работу интерактивную карту обеспеченности регионов учреждениями культуры.

"Мы запустили так называемую геокарту, на которой нанесены абсолютно все учреждения культуры с учетом норм обеспеченности ими всех регионов страны. Глядя на нее, мы имеем четкое представление о том, где и во что нужно вкладываться. Например, где-то не хватает библиотек, где-то - домов культуры, сельских клубов. Из этого мы и будем исходить при распределении средств национального проекта", - приводятся в сообщении слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

По ее словам, система уже работает, в ближайшее время с ней можно будет познакомиться на официальном сайте министерства.

Геокарта использует базу данных автоматизированной информационной системы "Статистическая отчетность отрасли" (АИС "Статистика") и актуализируется на постоянной основе в онлайн-режиме.

Национальный проект "Культура" включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд рублей. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.