В Бурятии началось строительство школы в рамках нацпроекта "Образование"

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству новой школы начались в рамках национального проекта "Образование" в селе Поселье Иволгинского района в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Бурятии.

"В пригородном Поселье Иволгинского района начались работы на площади более 400 тыс. кв. м, строительство школы на 450 мест. На эти цели выделено более 400 млн рублей за счет средств национального проекта "Образование". Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года", - сообщили в министерстве.

Общеобразовательное учреждение будет построено по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации.

Бурятия - один из российских регионов, где не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2019 года в регионе порядка 1,2 тыс. детей в девяти школах в Улан-Удэ и пригородных районах учатся в третью смену из-за нехватки учреждений образования.

В 2019 году в рамках ликвидации третьей смены в республике также планируется построить школу на 450 мест в селе Аршан Тункинского района. В Улан-Удэ будут возведены пристрой на 216 мест с теплым переходом к гимназии №33 и корпус на 250 мест для школы № 25. Также в этом году начнутся работы по строительству школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района.

Всего на сумму около 2,6 млрд рублей до 2021 года в Бурятии будет построено девять новых школ, также запланирован капремонт и реконструкция десяти школ.