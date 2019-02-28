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В Петербурге 1200 компаний поучаствуют в нацпроекте по производительности труда

Замминистра экономического развития России Петр Засельский выразил уверенность, что город "станет передовым регионом в культуре производства"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. предприятий Санкт-Петербурга примут участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году. Об этом сообщил в четверг заместитель министра экономического развития России Петр Засельский на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда.

"В 2019 году Санкт-Петербург стал полноценным участником национальной программы, и планируется, что будут участвовать в программе около 1200 предприятий. Так что я уверен, что культурная столица России станет и передовым регионом в культуре производства", - сказал Засельский.

Замминистра отметил, что несмотря на то, что фактический старт нацпроекту был дан в конце 2018 года, Петербург уже до этого участвовал в реализации подобного проекта. "Он назывался приоритетным, с помощью "Росатома" несколько предприятий проходили этот путь", - пояснил Засельский.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

Третий Международный форум труда открылся в четверг в Санкт-Петербурге. Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики. Форум продлится по 1 марта.

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