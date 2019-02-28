МЭР планирует запустить бесплатные курсы для обучения управленческих кадров предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России планирует в мае запустить бесплатные спецкурсы для обучения управленческих кадров отечественных предприятий, в настоящее время они разрабатываются ведомством совместно с ведущими вузами страны. Об этом заявил в четверг заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда.

"Весной начинается программа по обучению управленческих кадров с участием ведущих вузов <…> Очень немногие директора предприятий в РФ имеют возможность именно обучаться, потому что текущие процессы занимают очень много времени и работа затягивает. Мы хотели бы предложить бесплатное обучение со стороны государства, и сейчас разрабатываем специализированные курсы, которые коснутся директоров предприятий, продажи, HR, непосредственно производственных линий", - сказал Засельский.

Как пояснил ТАСС замминистра, в настоящее время формируется пул университетов, которые будут привлекаться к этой программе. "Я думаю, что мы начнем примерно в мае, я очень на это надеюсь", - уточнил он предварительную дату запуска курсов. Засельский также отметил, что в будущем к реализации проекта предполагается привлекать региональные вузы.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы Форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.