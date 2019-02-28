В Бурятии создадут более 3 тыс. мест в новых детсадах по нацпроекту "Демография"

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. мест в новых детсадах будут созданы в Бурятии в рамках реализации национального проекта "Демография". Об этом сообщили ТАСС в минобрнауки региона.

"К 2021 году в рамках национального проекта "Демография" в республике будет построено 12 детских садов на 3,1 тыс. мест. На эти цели предусмотрены 3,3 млрд рублей, из них около 2,5 млрд рублей - из федерального бюджета и порядка 822 млн рублей - из казны республики", - сообщили в министерстве.

Кроме того, за три ближайших года в республике будет создано еще 1,9 тыс. мест за счет 2,3 млрд рублей, выделенных Бурятии по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На эти средства власти региона планируют выкупать здания под детские дошкольные учреждения.

Еще более 1,1 тыс. мест для дошкольников будет создано за счет 755 млн рублей иных межбюджетных трансфертов. Таким образом, до 2021 года Бурятия потратит на создание мест в учреждениях дошкольного образования 6,4 млрд рублей.

"В 2019 году по нацпроекту "Демография" в Бурятии планируется построить семь садов на 1,7 тыс. мест. Пять детских садов появятся в Улан-Удэ, один - в селе Сотниково Иволгинского района и еще один - в селе Сосново-Озерское Еравнинского района", - уточнили в министерстве.

По состоянию на 1 января 2019 года, в очереди в детские сады в Бурятии стоят порядка 12 тыс. детей, из них в возрасте от трех до семи лет - чуть больше 6 тыс. Большая часть новых дошкольных учреждений появится в Улан-Удэ: очередь из дошкольников в столице Бурятии ежегодно прирастает почти на 1 тыс. детей за счет повышения рождаемости и миграции сельского населения в столицу республики и пригороды. Еще один фактор связан с тем, что на протяжении многих лет детские сады в городе не строили.