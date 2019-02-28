Псковской области необходимо около 1 млрд рублей на строительство экотехнопарков

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Псковская область нуждается в 1 млрд рублей для строительства двух экотехнопарков, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов на сессии областного собрания депутатов.

"Строительство двух экотехнопарков: примерная стоимость этих мероприятий 1 млрд рублей. Это очень большие деньги и мы понимаем, <..> построить такие сложные дорогостоящие объекты весьма непросто, и в ближайшее время мы не сможем такие серьезные средства выделить", - сказал он. По словам чиновника, регион рассчитывает на поддержку федерального центра, которая может быть оказана в рамках нацпроекта "Экология".

Ранее псковские власти говорили, что экотехнопарки появятся в регионе в 2021 году.

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с ТКО. В Псковской области работает региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка".

По прогнозам властей, в 2019 году все муниципалитеты Псковской области перейдут на раздельный сбор мусора, в районах будут установлены контейнеры для отходов определенных типов. На данный момент в регионе перерабатывается порядка 12% от всего объема ТКО.