Регоператор по ТКО начнет работу во всех населенных пунктах Псковской области к маю

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с мая 2019 года начнет вывозить мусор из всех населенных пунктов Псковской области. Об этом сообщил в четверг председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов на сессии областного собрания депутатов.

"Мы планируем, что все населенные пункты будут охвачены [услугой по вывозу ТКО] к маю месяцу", - сказал Грахов, отвечая на вопрос спикера регионального парламента Александра Котова о том, когда регоператор начнет вывозить ТКО из деревень и поселков области.

По словам Котова, на данный момент ТКО не вывозятся примерно из половины населенных пунктов Псковской области. При этом оператор установил тариф для всего населения с учетом вывоза отходов из всех поселков и деревень.

В Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в стране.

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области работает региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка".

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал проблему утилизации отходов одной из самых острых в стране. Для решения этой проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.