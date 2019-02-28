Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Индию в 2018 году вырос до $5,15 млрд

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Индию в 2018 году вырос на 19,1% и составил $5,15 млрд, а товарооборот - на 17,3%, до $11 млрд (из них экспорт РФ составил $7,8 млрд). Об этом говорится в материалах Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Для России Индия - важнейший торговый партнер и приоритетный регион, на который направлен фокус развития российского несырьевого экспорта. На протяжении трех последних лет сохраняется положительная динамика двустороннего товарооборота. В 2018 году товарооборот между странами вырос на 17,3% и составил $11 млрд. При этом российский экспорт увеличился на 20,1%, до $7,8 млрд, импорт - на 11,1% до $3,2 млрд", - сообщил ТАСС глава РЭЦ Андрей Слепнев, добавив, что цель сторон - достичь $30 млрд взаимного товарооборота к 2025 году.

Он отметил, что со стороны российских экспортеров заметен растущий интерес к выводу на рынок Индии собственных конкурентоспособных и высокотехнологичных решений в таких сферах, как IT, фармацевтика, биотехнологии, пищевая промышленность и другие.

Индия сегодня занимает 16-е место среди стран-партнеров по объему российского экспорта и восьмое место по несырьевому неэнергетическому экспорту. По итогам 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт из России в Индию активно рос по разным направлениям. Так, экспорт термического оборудования вырос на 6,1%, до $330,5 млн, серебра на 15,6%, до $394,2 млн, а экспорт электрических двигателей и генераторов вырос почти в 3,5 раза и составил $84,2 млн , а также по другим товарным позициям, как газетная бумага, смешанные удобрения, информационные носители, оборудование для ядерных реакторов.

В топ-5 регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту в Индию входит Москва ($1,15 млрд), Нижегородская область ($650 млн), Санкт-Петербург ($588,4 млн), Московская область ($476,3 млн) и Свердловская область ($292 млн). Однако такие цифры - следствие особенностей официальной статистики, где учет ведется по месту регистрации отправителя. В Москве зарегистрированы многие крупные федеральные компании, которые и влияют на объемы несырьевого неэнергетического экспорта, говорится в материалах РЭЦ.

Торговое представительство в Мумбаи

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ и Российский экспортный центр открыли в Мумбаи первый зарубежный офис единой системы поддержки экспорта. Единая система поддержки экспорта (ЕСПЭ) предполагает формирование в 19 странах крупных региональных "хабов", в 33-х странах - локальных точек. Агентские и партнерские сети при этом обеспечат продвижение российских товаров на зарубежные рынки более чем 100 стран, рассказали в Минпромторге. В первой половине 2019 года запланирован запуск первых семи пилотных точек присутствия группы поддержки экспорта.

Эта инфраструктура создается в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для сопровождения российских промышленников, которые планируют выходить на международные рынки. Единая система обеспечит единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг, диверсификацию географии российского экспорта, охват более чем в 100 зарубежных странах и 85 субъектах России.

Главной задачей групп поддержки экспорта, являющихся опорной точкой ЕСПЭ в зарубежных странах, станет обеспечение поддержки российскому бизнесу, выходящему на зарубежные рынки. Группа поддержки экспорта в Индии начинает свою работу в офисе ВЭБ.РФ и будет включать в себя пять человек в Мумбаи и одного представителя в Дели.

Среди мер поддержки, которые смогу получить компании, - оказание консультационного содействия совместным российско-индийским проектам в осуществлении финансовой поддержки со стороны РЭЦ и ВЭБ.РФ, содействие в устранении возникающих барьеров для реализации совместных проектов и проведение аналитической и консультационной работы для российских экспортеров и иностранных покупателей российской продукции.

Кроме того, для расширения сотрудничества российских и индийских компаний планируется развивать взаимодействие с коммерческими советниками - индийским компаниями, которые имеют большой опыт работы в сфере организации поставок российской продукции в Индию. В ряде случаев такие компании могли бы взять на себя роль бизнес-провайдеров, обладающих специфическими знаниями рынка, маркетинга. Такие компании должны будут пройти аккредитацию и заключить соглашение с РЭЦ.

Национальные проекты

Во исполнение майского указа президента РФ от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на 2019-2024 годы составляет 956,8 млрд рублей. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти проектов федерального уровня: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". По каждому из них предусмотрено бюджетное финансирование. Наибольшее финансовое обеспечение предусматривается по федеральным проектам "Промышленный экспорт" (423,8 млрд рублей) и "Экспорт продукции АПК" (406,8 млрд рублей).

Кроме того, предусмотрено выделение на проект "Логистика международной торговли" 21,6 млрд рублей, "Экспорт услуг" - 5,8 млрд рублей, и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - 98,8 млрд рублей.

Куратором национального проекта выступает первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, руководителем нацпроекта - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ключевыми целями нацпроекта являются увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, продукции машиностроения, химической и нефтехимической, металлургической, сельскохозяйственной и другой продукции, а также услуг.