Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.

"Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки" [G7]", - сказал Кудрин.

По его словам, есть такие практики и модели, которые позволяют повышать производительность труда на страновом уровне. "Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, - быть вовлеченным в этот международный процесс формирования новых моделей управления", - добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что вопрос повышения производительности труда необходимо решать системными мерами, а не адресной помощью предприятиям.

"Если взять две федеральные программы внутри этого проекта [нацпроекта по повышению производительности труда] - "Системные меры повышения производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Так вот, адресная поддержка в три раза дороже, чем системные меры. Я думаю, нам надо больше системным мерам уделять внимание, которые должны быть условиями большинства участников рынка, а не только отобранным и отфильтрованным предприятиям", - сказал Кудрин.

По его словам, за 16 лет - с 2000-го до 2016 года - производительность труда в РФ выросла на 55%. "Чтобы до 2035 года - сопоставимый период - вырасти и поддерживать темпы экономического роста выше 3,5% ВВП, нужно в два раза больше. Это наш вызов, нам нужно существенно ускориться", - отметил глава Счетной палаты.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

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