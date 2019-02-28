Роструд определит перспективные сферы для переобучения людей предпенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Роструд планирует выделить наиболее перспективные сферы для переобучения и трудоустройства людей предпенсионного возраста, изучив вместе с работодателями потребности рынка труда и возможности работников старшего поколения. Об этом сообщил в четверг на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге замруководителя ведомства Денис Васильев.

Одной из приоритетных сфер для занятости людей предпенсионного возраста он назвал индустрию гостеприимства. "Важно понимание спроса, чтобы настроить систему обучения. Есть положительный опыт в индустрии гостеприимства: например, профессия повар очень востребована во многих субъектах, это очень подходящая профессия для людей предпенсионного возраста. В индустрии гостеприимства очень много ниш, которые как раз подходят для людей предпенсионного возраста", - сказал Васильев.

Он отметил, что людям, которые будут менять работу незадолго до достижения пенсионного возраста, также подойдут специальности административных, офисных работников, секретарей.

Проблема переобучения обсуждалась на сессии форума "Рынок труда в контексте пенсионной реформы", на которой представители регионов поделились своим опытом в этой сфере. Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун сообщил, что в регионе уже практикуется переобучение людей предпенсионного возраста, в том числе в сфере индустрии гостеприимства - пожилым людям предлагают освоить профессию экскурсовода. Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что в республике программу переобучения организовал судостроительный завод - он принимает на работу после курсов и молодых специалистов, и людей предпенсионного возраста.

Средства на переобучение

По данным Васильева, на переобучение людей предпенсионного возраста в 2019 году выделены средства по федеральной программе "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография". "Порядка 5 млрд рублей сейчас в систему закачано, чтобы поддержать людей с точки зрения интеграции в рынок труда, на повышение их квалификации, поддержку их, не только когда они работают, но и даже если они потеряют работу. Эта программа реализуется в субъектах, по ней 95% федеральное финансирование, 5% - региональное. Программа стартовала, первый этап запуска программы у нас пройден, но многие вещи будем обкатывать", - сказал он.

Васильев отметил, что службы занятости с 2018 года включились в работу с этой категорией экономически активного населения, и за полгода включены в повестку людей предпенсионного возраста порядка 200 тыс. работодателей. Ключевой задачей в сфере переобучения он считает выбор правильных направлений, которые обеспечат подготовку востребованных на рынке специалистов.

"Мы должны учить людей тем профессиям, которые действительно востребованы. Это не так просто, мы только сейчас начинаем делать такие оценки. За границей есть матрицы перехода одной специальности в другую, у нас это только создается, важно подключать работодателей, профессиональное сообщество к этому вопросу. Субъекты практически на кончиках пальцев должны чувствовать этот спрос", - отметил он.

Непрерывное образование

Замглавы Роструда отметил, что в России базовое образование очень высокого качества, и если у человека хорошая квалификация, он будет продолжать работу и на пенсии. В то же время, "в нашей стране присутствует дискриминация по возрастному признаку" в вопросах трудоустройства, признал он, и если человек потерял работу незадолго до пенсии, то ему сложно будет найти новую.

Эта проблема существует не только в России. Как отметил представитель Финского пенсионного центра Мика Видланд, Финляндия тоже сталкивается с возрастной дискриминацией. В то же время, по его словам, после проведения пенсионной реформы в Финляндии возросло количество людей, которые хотят продолжать работать и вести активную жизнь в зрелом возрасте. "В 1990-е годы уход на пенсию в Финляндии воспринимался как заслуженный отдых - чем раньше, тем лучше, теперь это воспринимается по-другому. Сейчас на пенсию уходят позже", - сказал он.

Как отметил Васильев, "несмотря на то, что годы жизни людей в России в принципе велики, тем не менее, тот возраст на пенсии, когда человек активен, у нас меньше по сравнению с международными показателями". Обучение новым специальностям, по мнению участников дискуссии, поможет продлить сроки активной жизни россиян. "У нас не принято после университета учиться. Поэтому сейчас мы продвигаем идею совместно с Минпромторгом, министерством образования непрерывного обучения в течение всей жизни", - уточнил он.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским госуниверситетом и компанией "Экспофорум-интернэшнл". В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики.