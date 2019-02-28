Петербург намерен наращивать производительность труда для привлечения "умных" инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены добиться лидирующих позиций в России по показателям производительности труда на предприятиях для того, чтобы привлекать "умные" инвестиции. Об этом заявил в четверг вице-губернатор Евгений Елин, выступая на церемонии запуска в городе национального проекта по повышению производительности труда в рамках Международного форума труда.

"Мы считаем, что мы достойны занимать лидирующие позиции в таком важном показателе, как производительность труда, и мы их сегодня занимаем. Но амбиции наши простираются выше: мы хотим быть не только лидерами в РФ, а мы хотим конкурировать и соревноваться с компаниями зарубежными. <…> Мы хотим получить "умные" инвестиции, а для этого мы должны представить производительные рабочие места, современные производства и быть конкурентоспособными на рынке инвестиций", - сказал Елин.

Петербург вошел в список 36 субъектов России - участников нацпроекта. По оценкам министерства экономического развития РФ, вступление Санкт-Петербурга в нацпроект позволит способствовать повышению валового регионального продукта и налоговых поступлений в бюджет. Вместе с тем участие в проекте позволит предприятиям Петербурга получить доступ к займам на технологическое перевооружение от Фонда развития промышленности, грантам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от фонда "Сколково", к налоговым преференциям, льготным кредитам и принять участие в экспортном акселераторе для выхода на новые рынки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полноценными участниками национальной программы будут около 1,2 тыс. предприятий. Как пояснил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, в целом по стране в проект должны войти около 10 тыс. предприятий в четырех базовых несырьевых отраслях - промышленность, строительство, сельское хозяйство и транспорт. "Если касаться непосредственно Санкт- Петербурга, то в эти отрасли попадает около 1200 предприятий, мы думаем, что в программу войдет около 800. Эта цифра рассчитана исходя из наших возможностей Федерального центра компетенций", - уточнил он.

Выступая на церемонии запуска нацпроекта в Петербурге, замминистра отметил, что по просьбе бизнеса министерство снизило минимальный порог годовой выручки, при которой предприятие может принять участие в программе адресной поддержки, - с 800 млн до 400 млн руб.

Он также добавил, что с учетом поручения Госсовета об изменении базовых несырьевых отраслей экономики в настоящее время прорабатывается вопрос о включении в нацпроект по повышению производительности труда дополнительных сфер деятельности. В их числе он назвал образование, здравоохранение и социальные услуги, госуправление и соцобеспечение, научные исследования и разработки и другие.

О нацпроекте и форуме

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы Форума - правительство Санкт- Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.