Власти Адыгеи создали в селах и аулах 17 домовых хозяйств для медпомощи пострадавшим

МАЙКОП, 28 февраля. /ТАСС/. Семнадцать домовых хозяйств в малочисленных населенных пунктах республики создано властями Адыгеи для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных и бытовых происшествиях, а также ЧС, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Оказанию медпомощи в небольших сельских пунктах уделяется особое значение в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В маленьких селах и аулах, где численность населения не превышает 100 человек, мы создали 17 домовых хозяйств, в которых работают волонтеры из числа местных жителей. Их задача - первыми прийти на помощь пострадавшему и затем вызвать бригаду медиков из медучреждений", - сказал он.

Глава минздрава республики уточнил, что домовые хозяйства для медпомощи начали в республике создавать с 2015 года. Сейчас они работают практически во всех малочисленных селах и аулах трех районов - Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского, где в них есть потребность. Волонтеры прошли соответствующее обучение на базе республиканского центра медицины катастроф, обеспечиваются медикаментами и мобильными телефонами для связи с лечебными учреждениями.

"Больше всего домовых хозяйств - семь - действует в горной части республики - Майкопском районе, там много мелких сел и поселков и большое число туристов и отдыхающих. Поэтому именно в этом муниципалитете приступил к работе первый в республике мобильный фельдшерско- акушерский пункт (ФАП). Мы усилим работу "Поезда здоровья", чтобы с помощью таких ФАПов охватить диспансеризацией население небольших и самых отдаленных населенных пунктов", - пояснил Меретуков.

Ранее сообщалось, что для оказания неотложной помощи пострадавшим в ДТП и ЧС власти Адыгеи откроют на дорогах два медпункта. Один из них - в горной части региона, куда ежегодно увеличивается приток туристов, второй - на федеральной автодороге М-4 "Дон", отличающейся большой автомобильной загруженностью. Работа по созданию медпунктов уже начата, они появятся в будущем году.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ отметил, что уже "до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах страны, для всех граждан, где бы они ни жили". При этом речь идет о качественной медпомощи.