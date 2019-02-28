ОП Петербурга проследит, чтобы при росте производительности труда не пострадали рабочие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Общественники и представители профсоюзов Санкт-Петербурга проследят за тем, чтобы высвобождаемые за счет повышения производительности труда рабочие были трудоустроены. Об этом в четверг ТАСС сообщил член Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.

"Какое-то сокращение в результате повышения производительности труда будет, но сокращенные люди должны быть переобучены на другую профессию, перенаправлены на другое предприятие или на другую работу на этом же предприятии. Мы будем следить за этим", - сказал Дербин в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда.

По его словам, пока тема повышения производительности труда в рамках соответствующего национального проекта обсуждается на уровне экспертного сообщества и властей, но не среди рабочих предприятий.

"Человек должен стремиться повышать производительность труда, но сегодня экономических стимулов у рабочего практически нет. Раньше был единый квалификационный справочник и, например, рабочий второго разряда мог сдать экзамен, получить третий разряд, ему автоматически поднималась заработная плата. Сегодня этого не происходит", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 г.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный Университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.