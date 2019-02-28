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Власти Коми направят на нацпроект "Демография" более 6 млрд рублей

Средства должны пойти на повышение рождаемости, на увеличение продолжительности жизни людей и доли граждан, ведущих активный, здоровый образ жизни

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми направит более 6,3 млрд рублей на проект "Демография" в рамках соответствующего национального проекта и Стратегии развития региона до 2035 года. Об этом сообщила в четверг спикер госсовета региона Надежда Дорофеева в ходе презентации стратегии, по итогам которой президиум регионального парламента рекомендовал правительству утвердить документ.

"В основе стратегии поставлена идея развития человеческого капитала, чтобы жители нашей республики находились в безопасных, комфортных и достойных условиях. Учтено развитие Арктики, моногородов, центров приоритетного развития. В частности, по проекту "Демография" будет потрачено свыше 6,3 млрд рублей: на повышение рождаемости, на увеличение продолжительности жизни людей и доли граждан, ведущих активный, здоровый образ жизни. Мы планируем создание аналогичных документов на муниципальном уровне, что в целом повысит качество жизни людей в регионе", - предварила презентацию спикер регионального парламента Надежда Дорофеева.

Как отметила министр экономики республики Марина Анисимова, документ получил положительное заключение Минэкономразвития РФ, прокуратуры республики, высоко оценен Экспертно-аналитическим центром Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Международным центром социально-экономических исследований "Леонтьевский центр".

"Стратегия-2035 нацеливает все органы власти на решение демографических вопросов, уделяя внимание нравственному, духовному компоненту, на развитие образования, здравоохранения, обеспечение социальной защищенности людей, увеличение темпов роста экономики, пространственное и инфраструктурное развитие, цифровизацию, решение других приоритетных задач. В документ плотно встроена реализация национальных проектов с учетом полномочий и региональных особенностей", - сказала министр.

По ее данным, на сегодня утверждено 49 региональных проектов в рамках соответствующих 12 общенациональных. Так, в рамках нацпроекта "Демография" в Коми предусмотрено около 6,3 млрд рублей из различных источников. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" запланировано 1,1 млрд рублей из республиканского бюджета, в первую очередь на создание цифровой инфраструктуры экономики.

Задачи в сфере здравоохранения

"К 2035 году в 1,3 раза вырастет обеспеченность врачами и средним медперсоналом. Уже в 2020 году будут заменены шесть аварийных ФАПов, приобретены 29 передвижных мобильных медицинских комплексов. К 2025 году "Бережливая поликлиника" будет внедрена в 39 медицинских учреждениях, на сегодня она есть лишь в двух. Будут переоснащены два региональных сосудистых центра и пять первичных сосудистых отделений с обеспечением их современным оборудованием для ранней медицинской реабилитации", - сказала Анисимова.

Появятся также четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. Будут переоснащены республиканский онкологический диспансер и Республиканская детская клиническая больница с закупом новых ядерных ускорителей и аппарата МРТ для детей. Для развития малого и среднего бизнеса к 2024 году до 513 единиц увеличится количество микрозаймов, выданных предпринимателям, а поручительств - до 412 единиц. Почти в 20 раз вырастет количество предпринимателей и самозанятых жителей республики, получивших господдержку, сообщила министр.

Инфраструктура и развитие экономики

По итогам реализации проекта "Дорожная сеть" более половины региональных и межмуниципальных автодорог будут приведены в нормативное состояние. Вдвое планируется сократить число городов с неблагоприятной средой. Будут вновь созданы или реконструированы 35 объектов организаций культуры, новое оборудование получат 74 организации.

"На семь лет вырастет ожидаемая продолжительность жизни, составив в 2035 году более 78 лет. Суммарный коэффициент рождаемости вырастет до 1,86. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2035 году увеличатся на четверть к уровню 2017 года", - сказала министр.

В документ включена реализация 62 инвестиционных проектов суммарной стоимостью более 500 млн рублей - это строительство и реконструкция объектов в сфере транспортной и социальной инфраструктуры, энергетики и связи, газификации, добывающих и обрабатывающих отраслей, лесопромышленного и агропромышленного комплекса.

В стратегии учтены проекты межрегионального значения, строительство железных дорог: магистрали "Белкомур" (первый этап строительства - на участке Карпогоры - Вендинга для прямого соединения Коми с Архангельским портом, второй этап на участке Пермь - Сыктывкар), дороги Сосногорск - Индига, Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-Кара, создание Северного широтного хода (Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево) и железнодорожных подходов к нему.

Запланировано также строительство автомагистрали Северо- Восток - Полярный Урал. Этот проект предполагает строительство новой автодороги Сыктывкар - Воркута - Салехард с выходом к Нарьян-Мару с завершением строительства трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. "Все проекты направлены на улучшение жизни в республике, рост комфортности проживания и ведения бизнеса в ней", - подытожила министр.

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