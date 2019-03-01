Опрос: каждый второй россиянин хочет улучшить свои знания и навыки в ИТ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждый второй россиянин хочет улучшить свои знания и навыки в сфере информационных технологий (ИТ), а каждый третий опасается потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с АНО "Цифровая экономика" в январе 2019 года.

"Более четверти россиян заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение ИТ: такие сертификаты начнут внедряться в России в ближайшее время для освоения населением ключевых компетенций цифровой экономики", - отмечается в сообщении Аналитического центра НАФИ по результатам опроса.

Появление персональных цифровых сертификатов в России предусмотрено нацпрограммой "Цифровая экономика РФ". Под такими сертификатами понимаются стимулирующие выплаты, выделяемые государством на освоение гражданами основ программирования, а также работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах. Россияне смогут формировать индивидуальные траектории развития на основе персональных профилей, а с помощью сертификата им можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или в очной форме. В паспорте нацпроекта указано, что к концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдут 1 млн жителей России.

По словам директора по направлению "Кадры и образование" АНО Андрея Сельского, механизм предоставления персональных цифровых сертификатов гражданам будет опробован в этом году. "В пилотном режиме планируется выдать 5 тыс. сертификатов. Они будут адресованы, в первую очередь, взрослым, заинтересованным в развитии своих цифровых компетенций. Использовать их можно будет на дополнительное профессиональное образование, соответствующее критериям, которые в настоящее время прорабатываются", - пояснил он.

По данным опросов, программы обучения с помощью цифровых сертификатов будут востребованы у россиян. Как отмечается в результатах опроса, каждый второй хочет улучшать свои знания в ИТ, причем чаще учиться хотят те, кто оценил свои знания как "средние" или "хорошие". "Интерес к обучению наиболее высок среди молодежи (64%) и снижается с возрастом. Более половины россиян (57%) отметили, что если бы они были знакомы с ИТ на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства", - уточняется в опросе.

Желающие повысить свою квалификацию в ИТ россияне предпочитают проходить специализированные курсы (среди опрошенных таких оказалось 61%). При этом более четверти россиян (28%) заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение информационным технологиям - в основном это люди с высокой квалификацией и младше 45 лет.

Планы повышения цифровой грамотности

"Сегодня уровень цифровой грамотности россиян - 52 пункта из 100, и на фоне большинства стран с формирующейся цифровой экономикой это невысокий показатель. При этом цифровизация экономики - это результат цифровизации общества, развития нового типа мышления, интеллектуализации сферы труда. В этом контексте цифровая грамотность - это основа основ, как в ситуации с общей грамотностью 100 лет назад, когда для вовлечения широких масс в хозяйственную жизнь в РСФСР был принят Декрет о ликвидации безграмотности", - прокомментировал замгендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов, слова которого приводятся в результатах опроса.

Как отмечается в опросе, каждый второй россиянин считает, что на его рабочем месте обязательно нужно владеть информационными технологиями. В то же время треть россиян оценивают свои знания в этой сфере как низкие, а желание учиться эта часть населения почти не испытывают, показало исследование. "Государство вынуждено думать, как эту мотивацию развивать, иначе треть граждан останутся не только за бортом социальных изменений, но и вне экономики", - отмечает Аймалетдинов.

По его словам, субсидирование обучения ИТ через цифровые сертификаты - одна из возможных действенных мер. "Однако, как показал всероссийский опрос НАФИ, она станет привлекательной в основном для людей с более высоким уровнем образования и квалификацией, а также для учащейся молодежи. Средства мотивации остальных социальных и профессиональных групп к повышению цифровой грамотности предстоит разработать - а это рабочий и технический персонал, жители села, а также старшее поколение россиян", - резюмировал он.