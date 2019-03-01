Эксперт: удвоение числа иностранных студентов в РФ реально при строительстве студгородков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обозначенная в нацпроекте "Образование" задача по удвоению числа иностранных студентов по сравнению с 2017 годом выполнима, если в России будут построены новые студенческие городки. Такое мнение в интервью ТАСС выразил ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

"Нужно строить студгородки, правительство это поддерживает. Надеюсь, вопросы будут решены в ближайшее время и мы сможем значительно увеличить количество иностранных студентов. Речь идет не только об экономическом эффекте для страны, но и о людях, которые вернутся в свои страны с нашими идеями, нашими культурными ценностями и, надеюсь, останутся друзьями нашей страны", - сообщил Эскиндаров.

Он также отметил, что Финансовый университет вошел в число 39 российских вузов, перед которыми поставлена эта задача. "Последние два года университет активно принимал иностранных студентов. В прошлом году зачислили 530 человек, а годом ранее - почти 300 человек. В 2019 году планируем принять на учебу более 600 иностранных студентов", - сказал Эскиндаров.

Как отмечается в паспорте нацпроекта "Образование", в 2024 году общее число получающих высшее образование иностранцев в российских вузах должно составить порядка 425 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.