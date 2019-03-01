Порядка 160 тыс. кв. м аварийного жилья расселят в Карелии в рамках нацпроекта

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 марта. /ТАСС/. Порядка 160 тыс. кв. м аварийного жилья расселят в Карелии рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Новые квартиры получат более 9 тыс. жителей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Карелии будут выделены более 7 млрд рублей для расселения 160 тыс. кв. м жилья. Софинансирование республики составит 1%. До 1 сентября 2025 года планируется переселить более 9 тыс. человек. Основной упор при строительстве новых домов будет делаться на энергоэффективность нового жилья", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя Карелии, расселение аварийного жилья будет проходить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Реализовывать программу планируется в первую очередь за счет покупки квартир в строящихся домах. На сегодняшний день ряд строительных компаний изъявили желание участвовать в расселении аварийных жилых зданий.

"Строительные площадки готовятся, подводятся коммуникации, учтены все ошибки предшественников. Уже сейчас проекты домов проходят государственную экспертизу", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2018 год в республике было расселено более 143 тыс. кв. м. аварийного жилья, на которых проживали 8,5 тыс. человек. Для региона программа расселения была продлена до 2018 года, так как в республике было выявлено 24 тыс. кв. м ранее не учтенного аварийного жилья.