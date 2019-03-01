"Россети" планируют установить 22 млн приборов учета в рамках цифровизации электросетей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует установить почти 22 млн приборов учета электроэнергии в рамках программы цифровизации электросетей, сообщил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Во исполнение указа № 204 от 7 мая мы работаем над цифровой трансформацией. В конце 2018 года под председательством министра энергетики Александра Новака утвердили концепцию, где прописали и утвердили дорожные карты цифровой трансформации для каждого дочернего предприятия", - сказал Ливинский.

Он отметил, что в первую очередь это развитие интеллектуального учета. "Мы делаем на это серьезнейший упор, без этого ни о какой цифровой трансформации в полной мере говорить не приходится. Почти 22 миллиона приборов учета, которые мы должны будем за свой счет устанавливать на границах с нашими потребителями", - уточнил глава компании.

Заказ на приборы учета может повлиять на развитие компонентной базы в России.

"Можно на таком якорном заказе сделать отечественный чип, компонентную базу под приборы учета. И в техническом задании прописывать не просто требования, а уже требования именно к отечественному оборудованию. Таким образом, считаем, мы внесем серьезный вклад в цифровую трансформацию и развитие отечественной инновационной индустрии", - отметил топ-менеджер.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".